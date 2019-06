Los complejos números de Pedro Sánchez: 21 diputados clave para hacerle presidente y un peligroso 'efecto dominó'

El apoyo de UPN provocaría un 'efecto dominó' en las fichas para investir a Pedro Sánchez. El sí de los dos diputados del partido Navarro conllevaría el 'no' de los cuatro de EH Bildu, y puede que también peligren los apoyos de los seis del PNV. Así, dos 'síes' podrían conllevar diez 'noes' a un candidato socialista que sigue sin llamar a sus potenciales socios.

Según ha afirmado en el programa Al Rojo Vivo la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, Sánchez no ha contactado aún con las otras formaciones porque "el jefe del Estado no ha encargado todavía a nadie que forme Gobierno". "No existe ni vía Navarra ni vía no Navarra", ha añadido, y que se están aplicando los criterios generales del partido, "cumpliendo las normas internas", en la conformación de las administraciones locales y comunidades autónomas.

Si al final Javier Esparza bloquea el sí de UPN, Sánchez podría contar con los votos afirmativos de la izquierda abertzale y del grupo de Aitor Esteban. Mientras, Junts per Catalunya ha dejado caer que votará 'no' porque el diálogo que pide no se está dando.

"Que esté dispuesto a solucionar políticamente un conflicto de naturaleza política", ha reclamado de nuevo Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya, tras su encuentro con Felipe VI. Así, en esta partida de dominó de Pedro Sánchez las fichas de Coalición Canaria caerían del lado del 'no' si el PSOE pacta gobierno o programa con Unidas Podemos, como exige la formación liderada por Pablo Iglesias.

"El mandato de las urnas del 28 de abril es que no quieren gobiernos monocolores y sí de izquierdas", ha destacado en Al Rojo Vivo Yolanda Díaz, diputada de Unidas Podemos. Con todos estos posicionamientos, por ahora en el 'sí' están PSOE, Unidas podemos, el Partido Regionalista de Cantabria de revilla y Compromís.

A estas formaciones es posible que se unan los seis del PNV: los socialistas tendrían así 173 diputados. En el no se posicionarían, por el contrario, 153 escaños: los del PP, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria y junts per Catalunya. Por ello, serán clave los 21 que están aún en duda. Sánchez necesitará a esquerra, y si no quiere pactar con independentistas, a UPN, con todo lo que eso conlleva.