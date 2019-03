Los 'Abogados sin toga' exigen a Gallardón que les deje ejercer

Lidia tiene 23 años y es graduada en Derecho. Ha cursado el máster obligatorio para poder ejercer la abogacía, pero las puertas de su futuro laboral siguen cerradas. El Ministerio de Justícia aún no ha convocado el examen final para poder colegiarse.

Una prueba que ha sufrido contínuos retrasos. "Es una situación que se podría haber resuelto ya, a estas alturas deberíamos estar colegiados y con el examen hecho", denuncia Lidia. "No sabemos temario, no sabemos estructura, no sabemos nada del examen".

Alberto, 24 años, ha terminado sus prácticas obligatorias, pero no puede buscar trabajo de abogado. Como él, otros 500 afectados se han unido a la asociación 'Abogados sin Toga' y exigen que el Ministerio de Justicia desbloquee el examen. Y es que para poder ejercer la Justicia, primero deben conseguirla.