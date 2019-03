Lluis Rabell: "La realidad es muy dura, pero el plebiscito no se ganó"

El presidente del grupo de Catalunya Sí Que es Pot, Lluís Rabell, ha considerado que la investidura del nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, "tiene como finalidad dar tiempo a que CDC se rehaga" sin perder "los resortes del poder".

En su intervención ante el pleno de investidura del Parlament, Rabell ha reivindicado "una gran alianza por el cambio" como alternativa al nuevo Govern, a cuyo futuro presidente le ha anticipado el voto contrario del grupo de CSQEP a su investidura.

Después de recordar que Puigdemont ha reivindicado en el pasado "el maestrazgo político" del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de cuestionar "la brillantez" que había dicho que tenía el gobierno catalán anterior, Rabell ha criticado "los olvidos significativos" del candidato a la presidencia, como "la situación de violencia de género".

"Tenemos una mayoría parlamentaria que no tiene la valentía de decir la verdad, y es que el plebiscito no se ganó, tiene un mandato para hacer un gobierno, pero no para tirar adelante un plan unilateral" de avance hacia la independencia, ha dicho el presidente del grupo de CSQEP.