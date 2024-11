La alcaldesa de Paiporta, María Isabel Albalat, ha desvelado que la tarde de la riada provocada por la DANA llamó por teléfono en torno a las 19:00 horas a la delegada del Gobierno en Valencia para comunicarle que su pueblo "se estaba inundando, que no estaba preparado para eso y que iba a morir mucha gente, que se estaba muriendo ya", a lo que la delegada respondió que "lo trasladaba".

La delegada del Gobierno ya había llamado hasta en tres ocasiones ese día a la consellera valenciana responsable del área de emergencias, Salomé Pradas, ofreciendo medios ante el riesgo de la DANA y sin que esta los aceptara. Preguntada sobre las llamadas de la delegada del gobierno a la consellera valenciana en una entrevista en TVE, la alcaldesa de Paiporta ha explicado que ella sólo puede responder sobre la llamada que ella misma hizo. "A las 18:30 horas más o menos empezó a entrar agua en mi casa e intentamos pararla pero sobre las 19.00 horas nos subimos al primer piso porque era descomunal. Yo ahí hice las llamadas que pude y como tenía el teléfono de la delegada le dije lo que estaba pasando. Que iba a morir mucha gente porque Paiporta no estaba preparada. Teníamos agua hasta el cuello y que viniesen por favor porque nos estábamos ahogando", ha detallado.

"Esa llamada es verdad y me dicen que a partir de ahí se activo la alerta, eso ya no lo sé. Pero esa llamada la hice yo", ha añadido. La alerta lanzada por la Generalitat fue emitida casi una hora después de esa llamada. "La alerta llegó a las 20:15, nadie nos aviso del barranco. Si nos hubieran avisado podríamos haber salvado a mucha más gente", ha insistido. También ha explicado que ella no había sido citada a las reuniones previas con alcaldes cuyos pueblos podían verse afectados por la DANA.

Paiporta, al oeste de la ciudad de Valencia, ha sido una de las zonas más golpeadas por los efectos de la DANA con decenas de muertos. El agua se desbordó del barranco del Poio provocando una lengua de agua silenciona que llegó a Paiporta. Los equipos de emergencia trabajan para limpiar las calles, aún retirando enseres. Albalat ha reconocido que, pese a que la situación ha mejorado sigue sin "ser suficiente", pide más ayudas y medios porque lo han perdido todo. "No tenemos ni coches de policía", ha explicado. "Estamos un poco mejor pero estamos tan mal que...", ha lamentado la alcaldesa.

Las llamadas de la delegada del Gobierno a la consellera

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, llegó a llamar cuatro veces a la consellera de Justicia valenciana, Salomé Pradas, para ofrecer medios ante el riesgo de la DANA. En tres de esas cuatro llamadas, la delegada no recibió ninguna petición, según ha explicado en El Objetivo Miguel Ángel Campos, el periodista de Cadena Ser, que publica esta información en exclusiva.

El periodista ha detallado cronológicamente en el programa cómo fue ese intercambio de conversaciones. Todo empezó cuando Pilar Bernabé canceló su agenda y un viaje previsto para el día 29 de octubre, el mismo día que la DANA provoca devastación en varios municipios de Valencia. "Ella tenía previsto ese viaje el 29 de octubre y anula su agenda porque tiene sobre la mesa la alerta de la Aemet (Agencia Estatal Meteorológica) de las 7.30 horas de la mañana", cuenta el periodista.

Tras esto, lo que hace Bernabé es reunirse con los equipos de la UME (Unidad Militar de Emergencia), Guardia Civil, Protección Civil y Carreteras del Estado, a los que activa y mantiene en alerta. Después, a las 9.00 horas de la mañana se reúne de manera telemática con los alcaldes para saber cómo está la situación.

A partir de las 12.07 es cuando se reactiva todo, añade Campos, porque se reciben "los más serios y peligrosos avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar". La CHJ lanza un aviso de los desbordamientos de los dos barrancos fundamentales: del río Magro y del Barranco del Poyo.

El periodista detalla que a partir de las 12.07 horas "se produce la primera llamada de la delegada del Gobierno a la Consellera de Justicia, responsable de Emergencias". Esa primera llamada tiene lugar a las 12.23 de la mañana, en la que Bernabé le traslada que la situación "se está agravando" y que tienen "a los medios activados y a la UME activada". Según Campos, le dice que lo tiene "todo a su disposición aquí" y que "están para lo que necesiten y van con ello".

Salomé Pradas responde que "siguen en contacto", que va a reunirse inmediatamente con sus responsables de emergencias y con el Centro de Coordinación de Emergencias de La Eliana y que ya hablarán. Sin embargo, la consellera "no hace caso de ese ofrecimiento de la delegada". Además, incide en que "llama la atención el por qué se reúne con sus responsables de emergencias, porque tiene el mando, pero no convoca directamente a CECOPI" (El Centro de Coordinación Operativo Integrado) ante esa llamada.

Después, a las 12.48 se produce una segunda llamada en "muy similares términos". Salomé le dice que "muchas gracias" y que "está reunida" en la Eliana, además, le informe de que se "marcha a Carlet porque le han advertido del riesgo de inundación que hay en el municipio". A las 14 de la tarde se produce la tercera llamada, también similar. Pasadas las 14 horas de la tarde hay una cuarta en la que la consellera de Justicia sí pide activar la UME, pero solo para el municipio de Utiel.

Más tarde, a las 17.00, la CECOPI se reúne, en un encuentro que se ha calificado "como lamentable", donde hay "indecisiones, entradas y salidas". Pasadas las 19.00 horas, Maribel Albalat, la alcaldesa de Paiporta, llama a la delegada del Gobierno y le transmite que "desde la ventana está viendo cómo se está inundando su pueblo". En la reunión, cuenta Campos, se produce un silencio y un político de la Generalitat dice que habrá que lanzar una alerta, en una pregunta que hizo al aire. La alerta es lanzada a las 20.12 cuando ya todo estaba bajo las aguas.