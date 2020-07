La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha recopilado una lista de mascarillas que se están vendiendo en el mercado europeo y que, según el sistema de alerta rápida para los productos peligrosos de la UE, incumplen la normativa y no ofrecen garantías de seguridad.

En su mayoría, según detalla la asociación de consumidores, las que componen esta lista -publicada a principios de junio- son mascarillas filtrantes (de tipo FFP2 o equivalentes) que no cumplen la normativa de protección y que se han localizado en diferentes países, entre ellos España.

En concreto, las alertas de las que se ha hecho eco la OCU proceden de Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Croacia, Polonia y España, pero la organización advierte de que también podrían haberse comercializado en otros países por Internet.

De acuerdo con la OCU, la mascarilla que ha suscitado la alerta en España es la de la marca Garry Galaxy, puesto que se comercializa como una mascarilla N95 (equivalente a una FFP2) y su retención de partículas en realidad es inferior al 71%, cuando debería ser superior al 92%.

Estas son las mascarillas cuyo porcentaje de filtración es inferior al que deberían tener para considerarse FFP2, según la OCU:

- Daddy Baby. Protective Mask. Eearloop Face Mask

- Daddy Baby. Protective Mask. Respiratory Protection

- LikeLove. Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator

- Mascarilla comercializada como NEP KN95 Respirator Mask, modelo 8410 en caja de 50 unidades. En este caso, advierte la OCU, podría tratarse de una falsificación, ya que el fabricante indica que no vende ese formato

-Sin marca-Three Dimensional Protective Respirator (disposable respirator)

- Garry Galaxy Respirator Mask. N95

- Sin marca- Particle Filter Mask YK01 FFP2

- JY.M9. Protective disposable mask

- Sin marca- Protective face mask FFP2, KN 95

- Sin marca-Protective face mask KN 95

- MARS. Mars-B- 2001, N95

- Mei Shu Hu. Self-priming Filtering Protective Face Mask KN95, PM 2.5, Steroscopic Protective Mask

- Protekcia. Cubrebocas anatómico CVE: CUP02, Hindernis.mx.

- Protekcia. Cubrebocas BVT. Registro nº 1673C2017 SSA

- Yicheng Yi Liao. KN95 Mask. Filter efficiency

- Teyouda. KN95 Protective mask

- Foshan KN95

- AMO KN95

- Huabiwei KN95 Series folding mask

- Sin marca- KN95. FFP2 Multilayer Protective Structure

- E Good. EGM-KN95L

- Sin marca. KN95, ref. PON002

- SAFE. KN95 mask

- Yubei. Air-purifying particle respirator KN95

- MASK. Disposable Protective

- Mocue. The Protective Face Mask. MC 950V

- KSL. KN95 protective mask

- Sin marca-KN95 Protective Mask

- Sin marca-KN95

Además de estas mascarillas cuya filtración no cumple los estándares, hay varios modelos que no indican la certificación, según denuncia la OCU, por lo que no ofrecen garantías de que el grado de filtración publicitado se corresponda con el real:

-Sin marca-Protective respiratory filtration "half-face mask" de la categoría KN90

-Sin marca-Particle Filter Mask KN95

- Sinpul. Protective Mask KN95

- Sin marca-Particle Filter half face Mask

- Dromex. Protective Mask

- Sin marca- Safe Mask

- Jtrip. Safe Mask/ Fashion protective Mask

- X.Y.T XiangYanTang. KN 95 particulate respirator

- Sin marca-KN 95

- Adiutor, KYJKKJ. FFP2 Mask. KY2020

Finalmente, la OCU se hace eco también de una mascarilla falsificada notificada por el sistema de alerta: se trata de la Mascarilla 3M modelo 9501V, una falsificación de la mascarilla KN95 de 3M.