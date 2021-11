Todos los diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos) han abandonado el Pleno monográfico sobre contratación tras expulsar la presidenta de la Cámara regional, Eugenia Carballedo, a una diputada del PSOE que se negó a retirar una acusación sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar", ha lanzado la parlamentaria Carmen López desde el atril, refiriéndose a lo que, a su parecer, el Gobierno regional debería vigilar este aspecto en materia de contratación.

En este punto de su intervención, Carballedo le ha afeado que estuviera haciendo "alusión directa" al familiar de un diputado de la Asamblea. "Lo está haciendo, además, no con palabras amables, sino con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria. Todos los diputados tenemos el deber, porque así lo mandata el reglamento, de adecuar nuestra conducta a las reglas de la cortesía parlamentaria", ha manifestado.

La presidenta de la Cámara autonómica la ha llamado al orden y le ha instado "no solo a que no insista en una acusación de tal calibre sino que retire esa acusación".

"Presidenta, no lo voy a retirar, y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy la tuviera usted hoy con la presidenta de la Comunidad que nos insulta...", ha contestado la representante socialista, lo que ha provocado que Carballedo le llamase dos veces más al orden, lo que, según el reglamento, constituye la expulsión del Pleno.

López ha vuelto a su sitio en la bancada socialista pero se ha negado a abandonar el hemiciclo. De hecho, la presidenta ha llegado a pedir a los servicios de la Cámara que la acompañasen fuera.

En ese momento, todos los grupos parlamentarios de la oposición han decidido abandonar el Pleno. Solo se ha quedado el diputado de Más Madrid Alberto Oliver, a quien le tocaba intervenir en el debate, y quien ha subido al atril únicamente para trasladar su solidaridad ante el "bochornoso episodio" vivido.