Araceli Hidalgo está a solo un paso de conseguir la inmunidad contra el coronavirus. Y es que ya cuenta con las dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech necesarias para lograrla.

"No he sentido ni el pinchazo. La vacuna me ha sentado muy bien", estas han sido sus primeras declaraciones tras recibir la segunda dosis. Está feliz por haber sido una "de las elegidas" y ha animado a todos los españoles a vacunarse "para deshacernos de este virus".

Ante los micrófonos de laSexta, sí ha reconocido que "estaba un poco nerviosa", pero no le ha "dolido". "Me sentó bien la primera y ahora no siento nada", ha añadido al respecto.

Tenemos que vacunarnos para deshacernos de este virus"

También ha pedido a la población que haga lo mismo que ella cuando llegue su turno para que "no seamos responsables de lo que tenemos encima" y logremos acabar, cuanto antes, con esta crisis sanitaria.

Esta mujer, que a los 96 años se ha convertido en una de nuestras heroínas, tiene un claro deseo: poder volver a ver a su familia una vez la vacuna le haga efecto. Y es que desde que comenzó la pandemia en nuestro país, no ha podido ver a los suyos.

Ya este domingo Nieves Cabo, una compostelana de 82 años, se convirtió en pionera de la vacunación en España al haber sido la primera en recibir la segunda dosis del laboratorio alemán.