laSexta accede a los audios de la declaración de José Manuel Calvente como testigo en el caso Dina. El exabogado de Podemos cuenta por qué cree que Podemos utilizó el caso para ganar votos en las últimas elecciones generales. Construye todo su argumento en confesiones de personas a las que no nombra: "A mi la explicación que me dicen, bueno podemos retomar el tema de las cloacas, y demuestro que me han estado persiguiendo".

Se trata de la pieza que investiga si Villarejo le robó el móvil a la exasesora de Podemos para buscar información que pudiera perjudicar al partido. José Manuel Calvente afirma que sospechó que todo era un montaje y acusa directamente a la cúpula del partido.

"A mi me dicen que se crea un comité de crisis entre Irene, Iglesias, Juanma del Olmo y Rafa Mayoral y a partir de ahí se conforma toda esta estrategia", apuntó Calvante ante el juez. Pero no puede afirmar, al ser preguntado durante la declaración, que el presunto robo del móvil fuera fingido: "Yo eso no lo puedo decir, una cosa es que barajara esa posibilidad".

En un momento de la declaración, Calvente se desmorona, asegura que ha pasado por un calvario y acusa al partido de presiones y amenazas. "Desde hace un mes, tristemente, hay una campaña... (el fiscal le pide que se tranquilice) Lo siento mucho, pero me afecta para la familia. Podemos tiene un equipo a sueldo del partido para cargarse a todos los jueces y a todas las personas que atacan a Podemos, porque hay mucho loco en Podemos, en las bases, hay muchos radicales y kale borroka en Podemos", afirma el exabogado.

Más de tres horas de declaración que los abogados de Podemos califican de un show de chismes y rumores, dicen, para los que no se ha presentado ni una sola prueba.