Las claves del auto que rechaza excarcelar a Eduardo Zaplana: "No está en una cárcel del medievo"

La magistrada del juzgado 8 de Valencia niega que la estancia del exvicepresidente valenciano en Picassent esté empeorando su salud.

La juez explica en su auto que Zaplana está intentando conseguir la libertad haciendo uso de su estado de salud que hasta ahora, dice, no le está impidiendo llevar una vida normal con más cuidados, asegura, si cabe.

La defensa de Zaplana llegó a presentar un informe médico de la clínica MD Anderson de Houston pidiendo su excarcelación inmediata

"La permanencia del paciente en prisión, a pesar del tratamiento dispensado en ella, pone en grave riesgo la vida del paciente", afirmaba el informe. En él llegaban a señalar que la tasa de mortalidad, en pacientes que recaen, es cercana al 100%.

Para la jueza estos argumentos no son válidos por futuribles. Dice que cualquier enfermo tiene la probabilidad de morir, pero no tiene por qué ocurrir. "Si recae no será por estar privado de libertad en una enfermería, sino por otras causas ajenas a dicha situación", apunta el auto de la magistrada.

Además, acusa a la defensa de dibujar un panorama carcelario que no se ajusta a la realidad. "Se está partiendo por lo tanto, de un escenario falso, como si estuviéramos hablando de una cárcel del medievo, con los presos hacinados, sin controles sanitarios. Dándose a entender que se encuentra en un ambiente totalmente hostil para su salud, lo que no es cierto".

Eduardo Zaplana lleva dos meses en prisión. Los investigadores mantienen que el exvicepresidente blanqueó 10 millones durante su etapa al frente de la Generalitat Valenciana.