Tras los resultados salidos de las elecciones del 26 de mayo, tan solo hay cuatro regiones con presidentes investidos: Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria. En el otro extremo, la investidura fallida de López Miras en Murcia. Esto es, Vox tumbando un pacto de PP y Ciudadanos. A la decisión de Vox en Murcia respondió muy enfadado el secretario general de los populares, Teodoro García Egea: "Un partido que venía de valiente y ha terminado siendo ultraderechita cobarde".

Ahora tienen dos meses para llegar a un acuerdo si quieren evitar elecciones. Y ojo a cómo llegarían los partidos a estos comicios. "Vox perdería votos en Comunidades Autónomas y en cualquier nivel", ha afirmado Jaime Ferri Durà, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Y otra investidura regional, la de Madrid, volverá a depender de lo que decida la formación de Santiago Abascal.

"Si quieren el favor de Vox tendrán que darle algo a cambio", ha expuesto Román Marugán, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense. No obstante, según ha asegurado Ciudadanos, el partido de Rivera no está dispuesto a darle ese 'algo' a Vox'. "No queremos gobernar con otro partido que no sea el PP", ha afirmado Inés Arrimadas, portavoz de la formación naranja, en una entrevista concedida a Al Rojo Vivo.

Por otra parte, el Gobierno del PSOE en La Rioja sigue en el aire tras la ruptura de Podemos e Izquierda Unidas, con quienes tienen que negociar por separado. Y en Aragón ya hay candidato para la investidura: Lambán, aunque sin fecha. El PSOE depende del favor de Podemos, que, de momento, no está por la labor. "Estamos en el tiempo de cierto teatro. Los plazos dan lugar a estos juegos", ha considerado Marugán.

También, los socialistas navarros han llegado a un acuerdo con Geroa bai, Podemos e Izquierda Ezquerra; acuerdo insuficiente porque, sin la abstención de Bildu, no hay investidura. "Vamos a oír mucho a Rivera y Casado acusar al PSOE de transigir, pero es un coste que tiene que asumir", ha razonado Ferri Durà.

En Castilla y León, la investidura saldrá adelante si no hay sorpresas. Habrá un Gobierno presidido por el PP y con Ciudadanos en la vicepresidencia. La semana también acabará bien para los socialistas canarios, que conseguirán la investidura. Y el mes, para sus compañeros asturianos. Allí el líder del PSOE tiene garantizada la victoria en segunda votación,el 15 de julio.