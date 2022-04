El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado por error en el pleno del Congreso de los Diputados al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con el nombre del líder de Vox, Santiago Abascal, algo que el propio Sánchez ha calificado entre risas como un "lapsus imperdonable".

La confusión ha tenido lugar durante la sesión de control al Gobierno, en el turno de intervención de Sánchez justo después de la pregunta formulada por Rufián, quien a su vez se ha dirigido al presidente del Gobierno tras la cuestión planteada por Abascal.

"Señor Abascal, mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme", ha comentado Sánchez entre risas, mientras el portavoz de ERC hacía gestos con las manos para expresar que aceptaba la disculpa confiando en que no se volviera a repetir. Sánchez ha reconocido que su error "ha sido un lapsus imperdonable" en medio de más risas y aplausos de diputados socialistas.

"Hay lapsus, señoría, imperdonables, y éste lo es, señor Rufián", ha insistido el presidente del Gobierno. "Señor presidente, que me espíen vale, pero que me llame Abascal ya me fastidia", le ha respondido con ironía Rufián, que precisamente ha preguntado si el Gobierno piensa investigar el caso de supuesto espionaje a políticos independentistas.