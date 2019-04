EL PERRO, GRAN PROTAGONISTA

Desde 1983 no se había visto desfilar a la Policía Nacional en el 12 de octubre. No se han visto agentes, al no ser militares no podían desfilar: sólo lo han hecho los vehículos. Ha sido una de las novedades de este año en el que el público quería mostrar el apoyo a los agentes tras lo ocurrido en Cataluña.