La Xunta de Galicia ha cedido 11 aparatos UCI a la Comunidad de Madrid por la crisis del coronavirus, una decisión que no ha estado exenta de polémica después de que Alberto Núñez Feijóo se haya visto obligado a dar explicaciones en el Parlamento Gallego sobre este asunto a colación de una pregunta de la oposición.

"Me pregunta por qué cedimos 11 aparatos de UCI a la Comunidad de Madrid. Hay una llamada del secretario general de Asistencia del Ministerio de Sanidad a Conselleiro solicitando material de UCI y yo confirmo esa llamada llamando a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella me vuelve a solicitar material de UCI. ¿Qué hay que hacer, no remitir el material de UCI cuando aún no estamos en el pico?", señalaba el presidente gallego sobre la cesión a Madrid, gobernada también por el PP.

"Estoy convencido de que, si en Madrid pasa esto con anterioridad, en caso de necesidad recibiríamos mucho más material del que nosotros podemos aportar ahora. ¿Qué concepción tenemos del Estado?", zanjaba Feijóo, visiblemente enfadado.

Tras esta intervención, el líder del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, ha querido remarcar que "allí donde hay necesidades, allí deben estar los recursos sanitarios que no son necesarios en otros territorios" y ha destacado que eso tiene que funcionar así "por encima de cualquier barrera, ni entre CCAA ni entro lo público y lo privado".

A pesar de este apoyo, Caballero ha lanzado un dardo al presidente gallego apuntando que "la oposición política gallega es mucho más leal con el Gobierno de Feijóo que la oposición del PP a Pedro Sánchez".

Además le ha acusado de intentar "relatar una posverdad": "Justamente los que recortaron lo público y no apostaron por la sanidad pública intentan imponer sus relatos falaces. Alguno intenta generar un relato sesgado, falaz en muchos aspectos, para ponerse medallas".

Madrid es la comunidad más afectada por la pandemia de coronavirus, con más de 19.000 contagios y más de 800 muertos, mientras que Galicia suma más de 2.000 contagios.