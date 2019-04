La oposición del Ayuntamiento de Alcorcón pedirá la dimisión del alcalde tras decir que las mujeres "son amargadas y rabiosas"

Moción urgente de toda la oposición en Alcorcón. Los grupos van a pedir en el pleno que el alcalde deje su cargo. "No podemos tolerar que en Alcorcón el alcalde sea una persona con carácter machista", ha considerado la socialista del PSOE de Alcorcón, Natalia de Andrés.

Las declaraciones de David Pérez en un congreso en 2015 sobre las feministas son intolerables para el resto de partidos. "No merece que David Pérez sea cargo público", ha criticado José Antonio López, miembro de IUCM-Los Verdes.

El alcalde ua ha pedido perdón públicamente en un vídeo: "Nunca he pretendido faltar al respeto a nadie, pero si ha podido ser así reitero mis disculpas". No obstante, asegura que todo es un montaje y que él no es un machista.

"Siempre he demostrado que he contado con las mujeres y he trabajado a sus órdenes o en mis equipos", ha precisado Pérez. Cristina Cifuentes se ha limitado a desautorizarle y a considerar desafortunadas las declaraciones.

"Ante una petición de disculpas no hay mucho más que decir. Me alegro que haya pedido disculpas", ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid. La oposición ha pedido a las asociaciones de mujeres que asistan al pleno.