El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha retirado este viernes la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y los otros dos eurodiputados de Junts per Catalunya, Toni Comín y Clara Ponsatí. Así lo ha decidido organismo judicial después de que el vicepresidente del Tribunal haya desestimado la demanda de suspensión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los tres líderes independentistas. En un auto dictado este viernes, el organismo, con sede en Luxemburgo, ha rechazado las medidas cautelares que aceptó en junio y que paralizaron de manera temporal la suspensión de la inmunidad adoptada por el Parlamento Europeo, a la espera de conocer las alegaciones de la propia Eurocámara, antes de dictar un auto definitivo.

El vicepresidente del Tribunal General ha querido recordar que "la suspensión de la ejecución puede ordenarse si la parte que la solicita demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris) y que es urgente, en el sentido de que, para evitarle un perjuicio grave e irreparable, es necesario que la suspensión sea acordada y surta efectos desde antes de que se resuelva sobre el recurso principal". En este caso, el vicepresidente llega a la conclusión de que los diputados no han conseguido demostrar que concurra el requisito de la urgencia, puesto que, en la situación actual, el perjuicio grave e irreparable que invocan no puede ser calificado de cierto o acreditado con un grado de probabilidad suficiente.

También abogado del expresident catalán, Gonzalo Boye, ha señalado a través de Twitter que "el TGUE considera que no son necesarias las cautelares porque Puigdemont, Comín y Ponsatí conservan la inmunidad del artículo 9.2 y las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) estas suspendidas por las prejudiciales planteadas por el juez Llarena y, si se modifica la situación, se evaluarían nuevas cautelares". Con esta explicación, el letrado refiere directamente el segundo punto expresado por el vicepresidente europeo, que indica que las decisiones del Parlamento suspendieron únicamente "la inmunidad de que gozan los diputados, en el territorio de todo Estado miembro distinto de su territorio nacional, frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial".

En cambio, como admitió el Parlamento, "la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta". Por esta razón, pueden desplazarse para asistir a las reuniones del Parlamento y no pueden invocar válidamente, para acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable, un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo o para regresar de esta.

En tercer lugar, el Vicepresidente del Tribunal General estima que los diputados no han demostrado que pudieran ser objeto de una detención inminente. En efecto, primeramente, el acaecimiento de ese perjuicio depende de que concurran múltiples factores. Como conclusión, considera que los diputados no han demostrado que su detención o la limitación de sus desplazamientos ni, con mayor razón, su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto al Estado en el que residen –Bélgica-.

Atendiendo a estas argumentaciones, ¿significa esto que Puigdemont puede ser detenido? En estos momentos, las euroórdenes emitidas contra el president catalán -así como contra Comín y Ponsatí- no están activas. En este punto, hay que recordar que el juez Pablo Llarena elevó una cuestión prejudicial ante el TJUE tras la negativa de Bélgica a entregar al exconseller Lluís Puig. De momento, solo se ha admitido a trámite y, hasta que no haya una respuesta, las euroórdenes están suspendidas. Esto quiere decir que, hasta entonces, el magistrado Llarena no decidirá si las reactiva, si las mantiene o si emite unas euroórdenes nuevas.