El juez Silva se niega a retirarse del caso Blesa

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha retrasado la tramitación del incidente de recusación que fue planteado por la defensa del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en la causa sobre la compra del City National Bank de Florida y ha asegurado que el no cursó dicha petición en el mencionado procedimiento.



Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado ha dictado una providencia en la que dice no comprender "el alcance y el sentido" del auto emitido hace unos días por la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid instándole a tramitar "adecuadamente" la recusación por la que el banquero pedía que se apartara de la causa. El magistrado da traslado de lo mismo al secretario judicial.



La Audiencia de Madrid explicó que el abogado de Blesa planteó dos recusaciones del mismo magistrado pero que este solo tramitó la primera formulada en "las diligencias previas erróneas, en las que ha sido sustituido". "En relación a la segunda recusación, si se tramita correctamente la primera y se admite a trámite la segunda, conllevaría la instrucción por el sustituto legal del magistrado recusado", destaca.



La magistrada encargada de resolver sobre el incidente de recusación reprochó que Silva continuara instruyendo la causa sobre el banco con sede en Miami y enfatizó que la petición de Blesa fue "indebidamente" inadmitida a trámite "con la excusa que en dicho procedimiento --el crédito-- ya se estaba tramitando un incidente de recusación". "El segundo incidente de recusación habrá de ser tramitado en debida forma, si se estima que procede su admisión a trámite", concluyó.



El ex presidente de la caja de ahorros solicitó que Silva se apartara del caso al cuestionar su imparcialidad y estimar que tenía un "interés personal, directo e indirecto" en la causa, así como una "enemistad manifiesta" que le llevaba a pensar que actúa más como "denunciante" que como un instructor independiente. "Quiero un juez imparcial", dijo Blesa al salir el pasado jueves de prisión.



En el marco de la causa sobre el préstamo de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán -anulada por la Sección 30 de la Audiencia de Madrid-, el juez Silva abrió una pieza separada para investigar a Blesa por la compra, en abril de 2008, del 83% del City National Bank de Florida por 927 millones de dólares. Caja Madrid se hizo con la totalidad de la entidad estadounidense en 2010 aportando otros 190 millones de dólares.