Elpidio José Silva: "La Justicia no es un restaurante donde se puede elegir el menú"

Elpidio José Silva ha vuelto a hablar en una conferencia en el ateneo de Madrid. Lo ha hecho después de conocer que la Audiencia Provincial de Madrid le ha apartado del proceso contra el expresidente de Caja Madrid. En este sentido, ha asegurado que le causa "indiferencia plena" si el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa está en la calle y ha dicho no tener "miedo" aunque sí estar "preocupado" por la posibilidad de ser expulsado de la Carrera Judicial.



El titular del Juzgado de Instrucción número 9 ha hablado sobre la independencia de los jueces y las injerencias que sufren en sus funciones en la mesa redonda 'La independencia del poder judicial' que ha sido organizada este miércoles por el Ateneo de Madrid.



El magistrado también ha sido preguntado sobre las palabras del ex presidente de la caja madrileña pidiendo "un juez imparcial" cuando salió el pasado jueves de prisión. "No cabe que uno elija al juez. La Justicia no es un restaurante donde se puede elegir el menú. Uno debe adaptarse al juez natural que le corresponde por la Ley", ha respondido.



"Uno tiene el juez que le toca y si un imputado se queja de un juez, a lo mejor, el juez no lo está haciendo tan mal", ha señalado, para insistir en que ha sufrido "presiones disciplinarias" o la apertura de expedientes disciplinarios que, "a todas luces, no deberían haberse abierto".



"El instructor del expediente disciplinario envió un forense a la casa de mi abogado. Esto no tiene precedentes en la historia de España, jamás se ha perseguido de esa manera al abogado del expedientado", ha revelado.