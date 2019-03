Juez Castro: "Yo nunca he pensado que la infanta Cristina esté indefensa"

QUIERE ABRIR JUICIO ORAL "LO ANTES POSIBLE"

El fiscal Pedro Horrach presentó un escrito en el que consideraba que la infanta Cristina estaba indefensa en la investigación del 'caso Nóos', pero el juez instructor de esta causa no lo considera así: "Yo nunca he pensado que la infanta esté indefensa pero hay criterios y criterios", afirma el juez Castro, que no sabe cuándo dictará el auto. "Lo haré lo antes posible, cuándo vea los escritos de acusación sabré qué complejidad tiene la resolución por lo tanto no puedo aventurar una fecha".