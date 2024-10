El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tiene previsto incoar en las próximas horas diligencias de investigación en relación con la denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón.

No obstante, el juez necesita hacer un trámite previo antes de poder llamar a declarar al exdiputado. Aunque Errejón dimitió de sus cargos en el comunicado hecho público el pasado jueves, necesita tener constancia oficial de que Errejón ha dejado de ser diputado de forma efectiva y que, por tanto, ya no sea aforado al Tribunal Supremo.

Por ello, el primer paso del juez Carretero ha sido dirigirse al Congreso y preguntar si Errejón ha perdido el aforamiento al renunciar a su acta de diputado, para garantizarse así la competencia para poder llevar a cabo la acción penal. Será a lo largo del día que la Cámara Baja certificará al magistrado la pérdida de aforamiento del que era portavoz de Sumar al haber entregado su acta como diputado.

Mientras tanto, y hasta no resolver ese trámite, el juez Carretero no podrá llamar a Errejón a declarar, ya que será entonces cuando sea este juzgado y no el Supremo el competente para investigar al exdiputado de Sumar.

La denuncia de la actriz Elia Mouliáa se presentó el pasado jueves a última hora y la investigación recayó sobre el mencionado Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid. Carretero es el mismo juez que estuvo a cargo del denominado 'caso mascarillas', las abultadas comisiones que se llevaron Alberto Luceño y Luis Medina por la compra de material sanitario durante la pandemia para el Ayuntamiento de Madrid.

