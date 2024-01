Juan Carlos I celebra este viernes su 86 cumpleaños con una gran fiesta en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) a la que van a asistir unos 80 invitados, entre ellos sus hijas, las infantas Elena y Cristina, varios nietos y numerosos amigos de distintos ámbitos. Es la primera ocasión desde su marcha al país árabe en agosto de 2020 que don Juan Carlos organiza una celebración multitudinaria por su aniversario.

El rey emérito lo justifica en que se encuentra en "un buen momento" de su vida, tanto física como anímicamente, según fuentes de su entorno. Tras archivarse la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo en marzo de 2022 sobre sus irregularidades fiscales, el padre de Felipe VI ha ido normalizando su situación, aunque decidió mantener su residencia en Abu Dabi de manera permanente y estable. A la fiesta, que va a comenzar con un almuerzo, asisten Elena y Cristina de Borbón y varios de sus hijos.

No van a participar los reyes Felipe y Letizia ni la princesa Leonor -que mañana, sábado, presiden la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid-, ni tampoco la reina Sofía. Entre los invitados, procedentes de España y de varios países, hay empresarios y amigos de distintos ámbitos.

Don Juan Carlos llega a los 86 años en buen estado físico, aunque aquejado de problemas de movilidad, que le obligan a caminar con muletas o, incluso, con silla de ruedas en desplazamientos más largos. "El haber bajado peso y el continuo ejercicio que hace con su rehabilitador le permite estar bastante más ágil de lo que estaba en 2020", explica a EFE una de las personas con las que mantiene contacto. Añade que esta mejora le ha permitido "hacer más vida y más actividades", entre ellas, navegar en Sanxenxo (Pontevedra) con el barco Bribón, viajar o participar en alguna cacería, otra de sus pasiones.

"No tiene ninguna causa abierta. Puede hacer la vida que considere mientras no se meta en temas políticos", apunta esta fuente. La fiesta del rey Juan Carlos tiene lugar tres semanas después de que estuviera en Madrid en la celebración del 60 cumpleaños de la infanta Elena, que reunió a casi toda la familia Borbón y Grecia. El emérito también acudió a la fiesta del 18 aniversario de la princesa Leonor el pasado 31 de octubre, aunque no fue invitado a los actos institucionales por la jura de la Constitución de su nieta.