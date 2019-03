Para José Ignacio Wert, Aznar tendría que haber estudiado "otra cosa"

José Ignacio Wert se hacía esta pregunta: "¿Está bien encaminado ese estudiante que no puede conseguir el 6,5? ¿O quizá tendría que estar estudiando otra cosa?" Pues bien, para el ministro Wert, José María Aznar tendría que haber estudiado otra cosa.

Preguntamos a nuestros políticos del Congreso. Alfonso Alonso no lo tiene claro: "No recuerdo qué nota saqué. Hombre, saqué más de un 5, claro". Sánchez Llibre suspendió su último año de bachillerato porque jugaba en el Espanyol: "No se me caen los anillos, repetí porque jugaba al fútbol en esos momentos".

José Luis Centella suspendió la prueba de acceso: "Creo que saqué 4,8 pero me hizo media con el expediente". Y Rosa Díez: "Yo no fui a la universidad, pero antes de esta etapa sacaba sobresalientes".

Soraya Rodríguez habría conseguido beca por los pelos en su primer año universitario: "Creo que estuve en el 6,75, o 6,5". Pero también tenemos alumnos brillantes entre nuestros políticos. Rubalcaba sacó una nota "Altísima". Alfred Bosch se hace de rogar: "Entre excelente y matrícula de honor". Y Jesús Posada: "Yo fui premio de honor de Bachillerato y tuve 40 matrículas de honor en la carrera".

Afortunadamente no todos los políticos, según Wert, tendrían que haberse dedicado a "otra cosa".