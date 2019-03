José Antonio Monago: "Cuando he hecho un viaje privado lo he pagado de mi bolsillo"

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, afirma que como senador ha tenido responsabilidad en todo el territorio nacional, pero insiste en que sus viajes privados los ha pagado de su bolsillo, "y lo puede acreditar". Aclara que como senador no puede decidir el régimen de los viajes en las compañías con las que las Cortes tienen convenio.

Monago, en su comparecencia ante los medios, ha explicado que han sido "cientos" los viajes realizados durante su mandato en Extremadura. "Me parecen muchos viajes, a mí y a mi espalda, pero es la responsabilidad que me toca y el compromiso adquirido con los ciudadanos". El presidente extremeño apunta que desde el año de su elección, 2008, ha viajado a Canarias, Madrid, Andalucía, Portugal, Bruselas o Cataluña, entre otros destinos. "En esos viajes he ido siempre a trabajar", ha apostillado.

José Antonio Monago ha anunciado que emprenderá acciones legales para defender su honor y el de su familia, quién, según sus palabras, está muy afectada por todo lo ocurrido. "Algunos, con sus invenciones, se han pasado cuatro pueblos y han ofrecido un espectáculo bochornoso".

Insiste en que en política "no todo vale" y recuerda que "son muchos los que tenían ganas a este presidente". No obstante, apunta que no tiene ninguna cuenta en Suiza, Andorra u otro paraíso fiscal como sí sucede con otras personas. "Todo esto ha ocurrido por querer cambiar las cosas, pero yo sólo me debo al pueblo extremeño".

Monago señala que todas estas acusaciones y calumnias no le van a parar. "No voy a aceptar ningún tipo de chantaje, pienso limpiar de corrupción Extremadura. Voy a llevar a Fiscalía todas las investigaciones abiertas en la región". El presidente extremeño ha explicado que impulsará una ley antisoborno a nivel nacional como muestra de su compromiso con la lucha contra la corrupción.