Jordi Sànchez se reafirma en su huelga de hambre: "La voluntad es poner el foco en una situación injusta"

Es su segundo día en huelga de hambre y Jordi Sànchez avisa en una entrevista a nacional.cat que no es broma: "Esto es serio, no son fuegos artificiales. Desde la cárcel, lo único que nos queda es la huelga de hambre".

Su intención es remover conciencias: "La voluntad es poner el foco en una situación injusta". Una huelga de hambre indefinida a la que, de momento, sólo se ha sumado Jordi Turull, aunque no se descarta que Josep Rull y Joaquim Forn se sumen a la protesta.

La estrategia no convence a ERC. Según han dicho fuentes del partido a laSexta, Junqueras y Romeva creen que este no es el camino. El president del Parlament, Roger Torrent pide unidad de acción: "Si no actuamos desde la unidad, no avanzaremos. Siempre que hemos avanzado ha sido a partir de la unidad de acción".

Elsa Artadi, portavoz del Govern, le recuerda a Sánchez que España celebrará el aniversario de la Constitución con "presos políticos en huelga de hambre", ha dicho en ara.cat.

El presidente del Gobierno repitió en Argentina que los políticos presos tendrán un juicio justo: "No comparto las acciones planteadas, es importante subrayar que tendrán un juicio justo". Afirma en una entrevista al periódico Clarín que los catalanes no se quieren ir, que el problema en Cataluña, no es la independencia, es, dice, la convivencia.