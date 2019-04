Joan Tardá: "El PSOE ha perdido la cabeza. Ha ganado el señor Felipe González"

"Si me lo hubieran dicho hace 48 horas, no me lo hubiera creído porque me hubiera parecido dejar en la estacada a algunos compañeros", ha asegurado Tardá que, aunque supone que Pedro Sánchez "debe estar pasando lo suyo", el PSOE "ha perdido la cabeza".

Para el portavoz de ERC en el Congreso, tras todo lo sucedido en el PSOE, con la decisión de Pedro Sánchez, quien "ha ganado" es el expresidente del Gobierno Felipe González.

Por otro lado, Tardá ha expresado que, a pesar de que tiene "una cierta simpatía" a nivel personal por Sánchez, respecto a la independencia de Cataluña, el exsecretario "es lo mismo que la señora Susana Díaz".