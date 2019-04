Baldoví, a Rajoy: "Lo que usted quiere es ir a elecciones, se ha ganado merecidamente nuestro 'no'"

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, la portavoz de EH Bildu, Mariam Beitialarrangoitia, y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, integrados en el Grupo Mixto, han repetido su voto contrario a la candidatura de Mariano Rajoy en la segunda sesión de investidura.

Baldoví ha acusado a Rajoy de no haber hecho nada por Valencia en cuatro años y ha destacado que "como un mal estudiante hoy va a recoger 180 calabazas y unos síes poco entusiastas". Tras decir que Rajoy quiere ir a terceras elecciones, Baldoví ha añadido que "termina el tiempo del candidato Rajoy", y ha confiado en que el PSOE "no convierta su 'no' en abstención tras las elecciones vascas y gallegas.

Ha emplazado a que a partir del lunes, Iglesias y Sánchez, junto con su formación y otras, se sienten y den "una oportunidad" a la alternativa de Gobierno. Por su parte, Beitialarrangoitia ha reiterado que hay una mayoría que quiere alternativa y "desalojar las políticas reaccionarias" del PP.

Tras mostrarse convencida de que hay que buscar el cambio en Euskadi, ha recordado la oferta de Otegi para trabajar en un triple acuerdo, que incluya el derecho a decidir. Asimismo, ha pedido soluciones a los presos porque es "urgente" acabar con esta situación.

Por otra parte, Quevedo ha asegurado que su formación no comparte con Rajoy su política y "no nos fiamos de usted porque ha incumplido todos los compromisos con Canarias". Tras señalar que el cambio político es "incompatible" con que Rajoy sea presidente, el diputado canario ha asegurado que ahora comienza una etapa de dos meses, que es "una oportunidad para trabajar por el cambio político".