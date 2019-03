Izquierda Plural abandona el pleno del Congreso al no haber sesión de control

Los 11 diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han abandonado el Pleno extraordinario del Congreso como protesta por el hecho de que la sesión parlamentaria no albergue, como suele hacer en miércoles en las sesiones ordinarias, la tradicional sesión de control al Gobierno, por el rechazo expresado la semana pasada por el Grupo Popular en la Junta de Portavoces.



El Pleno del Congreso -que esta semana se celebra en el Senado por obras en la Cámara Baja- ha comenzado puntual a las nueve de la mañana, pero unos minutos después los miembros del grupo de la Izquierda Plural han abandonado juntos el hemiciclo, anunciado su intención de volver transcurridas dos horas.



En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara, el presidente del grupo parlamentario, Cayo Lara, ha denunciado el "secuestro" al que, a su juicio, el PP está sometiendo al Parlamento al rechazar la celebración de una sesión de control para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responda a preguntas sobre el 'caso Bárcenas', "el caso más mayúsculo de corrupción de la democracia".



En su opinión, el Grupo Popular recurrió a su mayoría absoluta para cometer una "maniobra antidemocrática", ya que ha recordado que con su rechazo se está "violando el acuerdo" al que llegó el Congreso de celebrar en julio, periodo extraordinario de sesiones, una sesión de control al Gobierno.



"Esta es una razón más para volver a exigir la dimisión plena del Gobierno y convocar elecciones, para regenerar el Parlamento, regenerar la democracia y tener un Gobierno que no esté sujeto a una situación de sospecha permanente por la presunta corrupción en el PP", ha explicado.



Por su parte, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha advertido de que su grupo parlamentario no va a permitir que el PP "degrade la dignidad del Parlamento" y no parará hasta que el presidente del Gobierno "dé la cara".



Mientras, el diputado de CHA, Chesús Yuste, ha calificado de "cobarde" al jefe del Ejecutivo por no querer someterse a las preguntas de los diputados, por lo que ha señalado que la "única salida digna que le queda" es convocar elecciones para que la ciudadanía decida si debe quedarse.



A la pregunta de si la Izquierda Plural apoyaría una posible moción de censura que presente el PSOE, Lara ha insistido en que "sobre los 'quizás' hay que hablar con precaución", de manera que ha indicado que el grupo parlamentario decidirá qué hacer una vez conozca el contenido de dicho instrumento en caso de que los socialistas lo lleven a cabo.

A su regreso al pleno, Alberto Garzón, ha subido a la tribuna para exponer ante el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, su enmienda de totalidad a la Ley de Emprendedores.

Pero también ha aprovechado su intervención para volver protestar por la negativa de Rajoy a comparecer en el Congreso: "Qué pena y qué vergüenza que no haya habido sesión de control, que el presidente del Gobierno no esté aquí en un día que necesitamos la verdad, qué pena que tengamos que reclamar la presencia del presidente en esta Cámara que está deslegitimada por el Gobierno", se ha quejado Garzón.



Tampoco ha dejado pasar la oportunidad de citar al extesorero del PP Luis Bárcenas para comentar desde la ironía que él "sería el mejor emprendedor" gracias a sus "redes clientelares". "El Gobierno tendría que salir al desmentirlo y no seguir con esta capa de opacidad", ha insistido.