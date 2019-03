Isabel Pantoja no podrá solicitar permisos hasta el 21 de mayo de 2015

Isabel Pantoja estará en observación en el módulo de ingreso durante uno o dos meses, la Junta de Tratamiento de Prisión tiene un máximo de dos meses para clasificarla. Se realiza a raíz de unos informes: psicológico, jurídico, del educador social, etc. Todo eso sirve para valorar el estado de la tonadillera, su adaptación en prisión y su posibilidad de salida.

Lo previsible, en ese calendario, es que se convierta en una interna de segundo grado. A partir de ahí, una vez que haya cumplido una cuarta parte de la condena, es decir, los seis primeros meses que se cumplirán el 21 de mayo del año 2015, puede empezar a solicitar permisos.

No quiere decir que se los den, hay que valorar lo que le espera fuera, que no se vaya a fugar y hay unas condiciones muy claras a la hora de recibir permisos. Como por ejemplo, que no haya tenido ningún problema de conducta en prisión, que haya tenido un buen comportamiento y además, que es lo más importante, que acepte su delito.

En el caso de la tonadillera, aceptar su delito significa, comenzar a pagar la multa que debe. Una vez que se hayan cumplido esos requisitos puede comenzar a pedir permisos.

Cuando disfrute de esos primeros permisos, a partir del 21 de mayo de 2015, podrá ella solicitar el tratamiento de tercer grado. Un tratamiento que tendrá que valorar la Junta de Tratamiento de prisión y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tendrá que dar el último visto bueno a ese régimen de tercer grado. El tercer grado es un régimen de semilibertad que podrá solicitar la cantante a partir de los seis primeros meses.

En el peor de los casos, el día que se le acaba la condena a la cantante es el 20 de noviembre de 2016, exactamente dentro de 24 meses, la tonadillera será una mujer libre.