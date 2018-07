Investidura presencial, con autorización judicial, sin poder delegar el voto… el auto del Tribunal Constitucional sobre la investidura de Puigdemont

DA 10 DÍAS A LOS IMPLICADOS PARA ALEGAR

Tras seis horas de debate en el Tribunal Constitucional, los magistrados fuertemente divididos, encontraron el camino de la unanimidad. El auto deja claro que el debate de investidura no podrá celebrarse si Puigdemont no está presente o delega en otro diputado y que deberá entregarse a la justicia. La resolución no contesta al recurso del Gobierno.