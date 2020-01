Arrimadas ha comenzado su intervención asegurando de forma irónica que "hoy es un día histórico" para España, y ha explicado por qué arremetiendo contra Sánchez: "Cómo será el daño que ha hecho que ha empezado diciendo que España no se va a romper". Y ha añadido: "Qué daño habrá hecho al PSOE si tiene que decir que el socialismo es español". La portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha criticado que Sánchez se presentara a las elecciones "diciendo que no podía hacer un acuerdo de coalición con Podemos, o que con el independentismo no, nunca".

Ahora, por el contrario, según ha continuado Arrimadas, "tenemos un acuerdo por escrito que dice que habrá una consulta solo en Cataluña". Por ello, ha arremetido duramente contra Sánchez: "A usted nadie le ha votado para acometer esta infamia mientras los 120 diputados socialistas callan y otorgan. Qué vergüenza". En esta línea, ha considerado que "Sánchez votaría no a su propia investidura si fuera coherente con lo que dijo", y, más aún, que "el PSOE podría haber dejado al nacionalismo y tendido la mano al constitucionalismo".

Arrimadas le ha recordado al candidato a la presidencia que se han puesto "de acuerdo para un acuerdo que deja al margen al nacionalismo y populismo" en Europa porque allí "saben que nacionalismo es retroceso y ruptura". Arrimadas ha criticado que el PSOE "desprecia" ese "acuerdo constitucionalista que no solo ha propuesto Ciudadanos, también los socialistas". La dirigente de la formación naranja ha espetado a Sánchez que "a los españoles les interesan más el empleo que volver al modelo fracasado de Zapatero", y ha precisado: "Les importa más que digan cómo garantizar las pensiones, o cómo mejorar la natalidad, que hablar de privilegios al PNV".

En contraposición, se ha preguntado: "¿Vamos a tener un gobierno con un vicepresidente que hacía escraches en la universidad?". "Necesitamos asumir grandes retos, como mejorar el liderazgo de España. ¿Lo va a hacer usted, que defiende el nombre de Junqueras y va contra la JEC por cuatro votos?", ha continuado denunciando Arrimadas, que ha afirmado que "hay dos maneras de hacer oposición: frotándose las manos o intentar que España no sea reducida a escombros por este gobierno populista".

Arrimadas también ha acusado a Sánchez de no tener "ni idea de cómo va a aprobar las leyes. Todo lo que le ha sacado al BNG, PNV o ERC es solo para esta investidura", y se ha dirigido a los españoles para advertirles: "Prepárense para lo que le va a sacar a España por aprobar leyes". Por ello, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha afirmado que Sánchez "no puede ser presidente a toda costa, no puede humillar y reírse de constitucionalistas y luego salir como un corderito tras la humillación de Rufián. No es digno".

Arrimadas, contra Unidas Podemos y los nacionalistas

Acto seguido, Arrimadas ha explicado por qué su formación votará que no a la investidura de Sánchez, y lo ha hecho usando frases del propio candidato. "Los españoles tienen memoria. Los intranquilos con su acuerdo no son fachas, creen en la democracia", ha dicho Arrimadas, que también ha cargado contra Unidas Podemos.

"Las medidas de Unidas Podemos son nefastas para la economía, como no puede ser de otra forma. Porque la mejor forma de resolver la economía es con ministros comunistas. ¿Cómo no se nos había ocurrido?", ha ironizado la dirigente de la formación naranja, que ha zanjado esta cuestión afirmando que "estas medidas ya han tenido un impacto perjudicial para la economía. Los datos de paro están arrojando datos preocupantes que nos retrotraen".

Sobre la situación en Cataluña, Arrimadas le ha preguntado a Sánchez: "¿Qué tiene de 'progre' decirle a los políticos que si se saltan las leyes los jueces no van a intervenir? Aprobamos leyes que tenemos que cumplir todos", se ha expresado Arrimadas, que ha puesto un ejemplo a este respecto: "Pobre el autónomo que no pague el IVA, pero si eres Torra, Sánchez te dice que no se va a politizar la justicia. Es rendición".

Sánchez pide a Arrimadas hacer autocrítica

Sánchez ha respondido a Arrimadas señalando que "el acuerdo de coalición con Unidas Podemos fue ratificado y avalado por el más del 90% de afiliados" y ha afirmado que no tolera que para ella votar a 'no' a su investidura "sea consecuencia de su convicción moral" y que "si los socialistas votan 'sí' es porque quieren ganar un dinerillo".

En este sentido, Sánchez ha criticado que Ciudadanos no haga autocrítica por la pérdida de escaños tras las elecciones generales del 11-N. "Han oído más a la ultraderecha que a sus votantes", le ha recriminado Sánchez a Inés Arrimadas, y le ha pedido que "no siga todos los pasos de Rivera, sobre todo los que le llevaron al precipicio". Finalmente, Sánchez ha criticado que "Ciudadanos no tiene argumentos para bloquear la investidura, pero sí excusas".