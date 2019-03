El 'no' a la independencia aumenta en Cataluña, según el barómetro de la Generalitat

El 'no' a la independencia ganaría en Cataluña con un 50% de los votos frente a un 42,9% del 'sí', según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. Este resultado, con una ventaja de siete puntos para los partidarios de que Cataluña siga perteneciendo a España, supone un avance de los partidarios del 'no' a la independencia, ya que en el barómetro anterior del mes de marzo el 'no' lograba un 48%, mientras que el sí obtenía un 44,1%.

Según el director del CEO, Jordi Argeleguet, el porcentaje de ciudadanos partidarios del 'no' ha aumentado dos puntos, pero el incremento "no es muy significativo, porque en términos estadísticos entraría dentro del margen de error de la encuesta, si bien no se puede obviar el incremento, que se produce al absorber voto de los indecisos".

A la pregunta de "cree que Cataluña debería ser..." la mayoría de encuestados responden "un Estado independiente" (37,6%), pero hay un 29,3% de partidarios de "una comunidad autónoma" y un 24% de favorables a "un Estado dentro de una España federal".

En otra pregunta, sobre lo que consideran los encuestados que tiene mayor importancia a la hora de decidir el voto en las próximas elecciones catalanas, el 58,9% afirma que "las propuestas de cada partido para dar respuesta a la crisis económica", frente a un 21,1% que indica que es "la posición de cada partido sobre la relación entre Cataluña y España", si bien hay un 14,6% que señala que tendrá en cuenta "ambas" cosas.

Sólo los votantes de CiU (45%) y de ERC (44,2%) responden en primer lugar a la pregunta anterior con la respuesta de "la posición de cada partido sobre la relación entre Cataluña y España", aunque hay un 33% del electorado del PPC y un 27,5% del de la CUP que consideran importante esta variable, que queda en segunda posición.