Imbroda dimite tras perder la presidencia de Melilla y carga contra De Castro (Cs): "Eres un sinvergüenza"

El presidente regional del PP, Juan José Imbroda, renunciará a su acta de diputado en la Asamblea de Melilla tras haber perdido en la votación para ser presidente de la Ciudad Autónoma frente al único diputado de Cs, Eduardo de Castro, y ha anunciado que su partido trabajará en una moción de censura.

En una multitudinaria rueda de prensa en la sede del PP apenas media hora después de terminar la sesión constitutiva de la Asamblea, Imbroda, rodeado de decenas de dirigentes de su partido, ha argumentado la necesidad de presentar la moción de censura al afirmar que De Castro es "un tránsfuga" por saltarse la orden por escrito que tenía de la dirección nacional de Ciudadanos.

Según Imbroda, Ciudadanos había ordenado a De Castro que votara a favor de la candidatura de Imbroda y, si no quería hacerlo, que se abstuviera, para permitir que en Melilla gobernara la lista más votada en las elecciones celebradas el 26 de mayo, en las que el PP obtuvo 10 de los 25 escaños de la Asamblea.

En cuanto al PSOE, ha dicho que "se llena de suciedad hasta aquí votando a un tránsfuga como presidente de la Ciudad Autónoma", y ha considerado que "si tiene vergüenza el PSOE a nivel nacional, porque en Melilla ya se ha visto que no, tendrá que ordenar una moción de censura" junto con el PP y Cs a nivel nacional.

Imbroda ha dicho que su partido va a intentar trabajar para conseguirlo y él personalmente va a intentarlo aunque ya no vaya a estar como diputado en la Asamblea de Melilla, lo que motivará próximamente la entrada del candidato número 11 en la lista popular, Daniel Ventura.

"He tenido una gran oportunidad, debo aprovechar este momento, a ver si me lían otra vez. Este sinvergüenza (De Castro) me ha abierto la puerta", ha afirmado Imbroda bromeando con sus compañeros de partido apenas media hora después de perder el cargo de principal autoridad de Melilla tras ostentarlo de manera ininterrumpida desde el año 2000.

Y es que, según ha dicho, en el fondo está "feliz" porque quien le ha sacado del cargo no han sido los melillenses, que hicieron al PP ganador de las elecciones, sino "un traidor", una figura que "episódicamente" ha estado en la historia de España en las "historias de cierta enjundia".

"Hoy lo ha clavado", ha aseverado Imbroda antes de dirigir un mensaje personal a su sucesor al frente de la Ciudad Autónoma: "Eres un sinvergüenza, ibas a por el sillón. Has mentido, has engañado a tus votantes, a tu gente de Cs y a Melilla. Eres la última mona que hay aquí para ser presidente, porque el candidato tiene que ser el más votado. Tú, el quinto, con uno, y sacando pecho. Eres un sinvergüenza".

Para Imbroda, aunque sea legítimo que De Castro haya sido elegido presidente, es "amoral", y ha reivindicado la misma legitimidad para "decirle sinvergüenza y traidor" porque "ha engañado a todo el mundo".