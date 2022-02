El presidente del Instituto República y Democracia y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha denunciado este domingo en León el intento de 'tamayazo' del PP para impedir la aprobación de la reforma laboral el Congreso de los Diputados que solo evitó un error en la votación telemática de uno de sus diputados. Unas declaraciones que ha realizado en un acto electoral de Unidas Podemos bajo el título 'Corrupción política y propaganda institucional'.

En el evento, celebrado en el pabellón del colegio Quevedo de León, se ha contado con la participación del cabeza de lista de la formación morada a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández, y de los candidatos de Unidas Podemos por esta provincia. A propósito de esa votación, Iglesias se ha referido a un término que se ha puesto de moda como es el de "geometría variable", que en política supone en la práctica "pactar con la derecha provocando el enfrentamiento entre las formaciones de izquierda".

"¿Sabéis lo que se consiguió el otro día con la geometría variable? Que fuerzas políticas de izquierda se pelearan entre ellas y que un 'Tamayazo' hubiera dado un golpe a la izquierda sin precedentes", ha apuntado Iglesias, que ha asegurado sin tapujos que "la izquierda se salvó de milagro porque hubo uno del PP que se equivocó". En este sentido, también ha querido recordar "lo que pasó cuando la geometría variable del Partido Socialista empujó un acuerdo con Ciudadanos en Murcia".

Y se ha referido directamente al socio de Gobierno de Unidas Podemos: "El PSOE no ha entendido que pactar con la derecha es aceptar caballos de Troya", ha afirmado Iglesias, que en referencia a la cultura griega clásica ha afirmado que teme a los griegos incluso cuando hacen regalos. Asimismo, se ha mostrado convencido que cada vez hay más castelllanos y leoneses que van a votar a "quienes no quieren pactos con serpientes y no aceptan caballos de Troya".

Por su parte, Pablo Fernández ha denunciado sobre la aprobación de la reforma laboral que un error en la votación de un diputado ha sido convertido por el PP en "una serie de bulos para intentar deslegitimar a las instituciones". "Una política jaleada por los medios de comunicación de derechas que, aunque son legítimos, se han dedicado a hacer portadas de periódicos e informativos de televisión que mienten sobre lo sucedido en la votación", ha recalcado Fernández.