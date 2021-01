Pablo Iglesias responde a las críticas que ha recibido por comparar a Puigdemont con los exiliados republicanos durante el franquismo que hizo en 'Salvados' y asegura que le llama la atención "que fuerzas políticas y poderes mediáticos que han estado en contra de la Memoria Histórica, se acuerden ahora de los republicanos españoles".

"Lecciones de los que en este país gobiernan con una fuerza que reivindica los gobiernos terroristas de la dictadura, ninguna", ha dicho rotundo el vicepresiente tercero del Gobierno, que ha recordado que su padre estuvo en la cárcel "por combatir la dictadura", además de su abuelo.

Ha asegurado que no se va a sumar "a la criminalización del independentismo" y se ratifica en lo dicho: "No soy independentista, sino demócrata, y a mí no me van a ver en un coro criminalizando a alguien por sus ideas", aunque ha admitido que "el contexto es diferente", en respuesta a los reproches que ha recibido, no solo del PP y Vox, también de sectores de la izquierda.

"Si alguien en este país ha maltratado la memoria antifascista son los que ahora tratan de decirnos que estamos comparando cosas que son distintas", y ha añadido: "Mi posición es clarísima, nítida". "Claro que el contesto actual es diferente al de entonces" ha insistido, pero ha repetido que "quienes han humillado a republicanos y antifascistas son los que permiten las fosas en las cunetas", ha finalizado.