El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha contestado este miércoles en el Congreso a las críticas de Vox sobre el Impuesto Mínimo Vital (IMV) anunciado por el Gobierno, asegurando que "no defender una iniciativa" como esta "es antipatriota" y "de los contrarios al interés de España".

Iglesias han reprobado que la formación de Santiago Abascal se haya referido en público al IMV como "la paguita". A su juicio, "la paguita es lo que recibió Santiago Abascal de Esperanza Aguirre y no porque no llegara a fin de mes o necesitara llenar la nevera", sino que era "un sueldazo para crear chiringuitos para atacar la democracia española". "Vox no es un partido español", ha asegurado el vicepresidente segundo del Gobierno.

Iglesias, a Vox: "Defienden los intereses de los que no tienen más patria que su dinero"

El responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha sido cuestionado durante la sesión de Control del Congreso por la diputada de Vox Inés María Cañizares, sobre la propuesta de renta mínima que planea el Ejecutivo y que, a su juicio, es un intento de Iglesias de imponer "la pobreza" como han hecho "los líderes comunistas en Cuba o Venezuela". "Hasta repartiendo ayudas envenenan", ha declarado Cañizares.

La representante de Vox ha acusado al Ejecutivo de "dejar atrás a más de 20.000 almas en esta crisis", de tener a trabajadores sin cobrar este mes "porque no se han resueltos sus ERTEs" o de obligar a los autónomos a cerrar sus negocios "sin cobrar el prometido subsidio". "Y viene ahora a prometer dádivas propias de regimenes totalitarios, sin haber pagado aún su cuenta a los españoles", ha apuntado la diputada.

Cañizares cree que Iglesias está actuando como Chávez y Maduro y se "aprovecha de la tragedia" para presentarse "como salvador mesiánico y revolucionario de una patria a la que no tiene ni el valor de llamar por su nombre".

En este sentido, ha acusado al líder de Podemos de ejercer política económica comunista "de manual" y cree que ha "iniciado un sendero tenebroso hacia el chavismo" para "transformar democracia en régimen totalitario" repartiendo "ayudas envenenada" que, a su juicio, "llevan a la pobreza".

Iglesias: "El IMV será una ayuda que permitirá a muchas familias llenar la nevera"

Antes estas declaraciones, Iglesias ha aclarado que el IMV será una ayuda que permitirá a muchas familias "llenar la nevera" y que, además, repercutirá en la economía del país de forma directa porque "va a ir al consumo" y "mantendrá la demanda" del país.

En su intervención, el vicepresidente segundo ha lamentado que Vox no apoye ayudas como esta demuestra que la formación "no es un partido español".

"Con sus apellidos compuestos y orígenes aristocráticos no son un partido español, sino que defienden los intereses de los que no tienen más patria que su dinero", ha concluido Iglesias.