La huelga de médicos de Atención Primaria de Cantabria que ha comenzado con carácter indefinido este lunes a primera hora de la mañana, se desarrolla con un seguimiento limitado, según informa el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Así, el seguimiento se sitúa en un 19,5% a las 10:00 horas. De los 700 médicos de la plantilla de Atención Primaria del SCS, a esa hora 137 habían secundado la movilización y el resto de la plantilla estaría llevando a cabo sus tareas con normalidad.

El vicepresidente del Sindicato Médico (convocante del paro), Santiago Raba, ha asegurado a EFE que desde el viernes, cuando esta organización dijo que no había acuerdo, sobre todo, por la agenda máxima de pacientes, no se ha mantenido ningún otro encuentro ni llamada telefónica por parte de Sanidad. El director gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Rafael Sotoca, afirmaba este domingo que Sanidad seguía "en negociación y contacto con el sindicato convocante" pero finalmente no se ha llegado a un acuerdo para desconvocar los paros. Sotoca ha insistido en que el Sindicato Médico tiene "encima de la mesa" una propuesta del SCS que incluye una "apuesta clara por la seguridad", un aumento retributivo de las guardias y de la financiación de la jornada extraordinaria para "desatascar las agendas" y nuevas plazas.

"Muy en la línea de lo que se había solicitado por el sindicato convocante", ha asegurado el gerente del SCS sobre esa propuesta de su departamento, con la que cree que se puede desconvocar la huelga. Rafael Sotoca ha reconocido el trabajo que los médicos de Atención Primaria llevan a cabo y, en especial, el que han tenido que afrontar debido a la pandemia del coronavirus y ha pedido disculpas a los ciudadanos por la convocatoria de esta huelga, porque ha considerado que son los más afectados por un paro sanitario de estas características.

El Sindicato Médico decidió convocar este huelga indefinida ante la inseguridad que viven estos profesionales en los últimos meses y el incremento de trabajo, ya que Santiago Raba recuerda que "faltan" 137 facultativos en la Atención Primaria cántabra. Raba ha insistido en que el principal "escollo" sigue siendo la agenda máxima de pacientes, que ha recordado que en 2019 se acordó con la Consejería de Sanidad en 35 personas de máximo en una jornada, que es lo que fijan los parámetros sanitarios para cumplir los 10 minutos por ciudadano de atención en consulta y media hora si es un domicilio.