Homs, sobre la consulta: “No es una manía de un político sino una expresión democrática del pueblo catalán”

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha afirmado que el presidente catalán, Artur Mas, tiene la voluntad de "hablar de todo" en su futura entrevista con Mariano Rajoy, en un momento en el que el que hay convocada en Cataluña una consulta independentista para el próximo 9 de noviembre.

Sobre la reunión entre Mas y Rajoy, Homs ha dicho que el propósito del jefe del ejecutivo catalán es, "obviamente, hablar de todo", ya que "hay cosas que están sobre la mesa y que no son manías individuales de un político", en alusión a la consulta soberanista.

El conseller de Presidencia ha afirmado, según un comunicado de la Generalitat, que "la democracia no es nunca una quimera sino que es garantía de paz, libertad y progreso colectivo, y esto lo queremos dejar claro". Homs, dirigiéndose a los que dicen "no a todo", ha asegurado que a "nosotros la democracia no nos da miedo. Lo que pueda decidir el conjunto de la ciudadanía no nos da miedo".

"Esta es una operación de país, colectiva", ha dicho Homs, que ha advertido a los que "dicen no a todo" y al Gobierno que comenten "un error de base: pensar que el derecho a decidir y la consulta es una manía de unos cuantos porque lo que hay detrás es un movimiento muy transversal".