'In Spain, a Call to 'Free Our Children' From Coronavirus Confinement' es el reportaje que ha publicado The New York Times este fin de semana sobre el confinamiento en España. Un trabajo de Raphael Minder que ha generado polémica en redes socialespor la fotografía que lo ilustra.

En ella aparece un matrimonio de Bangladés que lleva 17 años en España, donde han nacido sus dos hijas junto al siguiente pie de foto: "Mafus Rohman y su esposa, Samina, viven en un apartamento de dos habitaciones en Barcelona con una prima y sus gemelas de cinco años, Misha y Maliha"

El autor de la fotografía es Samuel Aranda, que ha querido salir al paso de la polémica en una entrevista en Antena 3. "¿Qué es la típica familia española? Porque ha evolucionado mucho por suerte y ya no son las familias de hace 50 años. Hay mucha multiculturalidad y muchos perfiles", recuerda el fotógrafo ante quienes le critican por no representar "una familia ilustrativa española".

Samuel Aranda también destaca que en la foto, "los padres son originarios de Bangladesh. Las hijas nacidas en Barcelona, pagan sus impuestos y todo en España". "Son tan de aquí como cualquier otro", declara.

El artículo informativo hace una radiografía de la situación por la que está pasando España durante la pandemia por coronavirus, haciendo un recorrido por hasta seis familias y su forma de afrontar las medidas del confinamiento, no solo por la aparecida en la polémica foto.

Él piensa que el periódico estadounidense eligió esta imagen para abrir el artículo "porque la luz era más bonita, y la forma de vestir de ellos más interesante".

Sin embargo, en redes sociales hay muchos usuarios que critican duramente al autor acusándolo de estar "pagado por la Generalitat" o de "tener una línea editorial en contra de España". "Me dicen que como soy catalán quiero destrozar la imagen de este país", comenta Aranda sobre uno de los muchos comentarios, entre los que denuncia que ha recibido "amenazas".