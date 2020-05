El coronavirus podría "caer de manera natural" en verano y regresar de forma menos violenta. Es lo que sostienen el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Can Ruti y director del Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa), Bonaventura Clotet, y el investigador Julià Blanco.

En una entrevista en la emisora RAC-1, Clotet y Blanco han hecho una llamada a la prudencia y la precaución, aunque han considerado que no se tendrá que llevar mascarilla en espacios abiertos este verano si la curva epidemiológica evoluciona favorablemente. "Queremos que todo el mundo siga extremando las medidas de higiene y seguridad" y "habrá que ver cómo evoluciona la curva, pero en espacios abiertos como la playa, tal vez no tendrá mucho sentido llevar mascarilla", ha dicho Clotet.

Además, el director del IrsiCaixa presupone que "habrá rebrotes" pero defiende que la enfermedad no tendrán la virulencia de ahora. "Es posible que el virus adopte una forma menos agresiva y que tengamos una incidencia baja en el futuro".

Por su parte, Julià Blanco considera que "existe la posibilidad de que en España el virus caiga de manera natural. No sabemos si será lo que pasará. En un mes lo sabremos, pero no sabremos qué pasará después". Ambos expertos han participado en la investigación que ha descubierto que un 44% de los infectados leves de COVID-19 no desarrollan suficientes anticuerpos como para quedar inmunizados.