La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha opinado este miércoles que el Ejecutivo "debería explicar con más concreción por qué se ha llevado a cabo" el proyecto de ley que puede beneficiar penalmente a 44 etarras "y si realmente es necesaria" e "imprescindible".

"De lo que he escuchado, no me termina de quedar claro", ha declarado Padilla en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno. Padilla ha señalado que este proyecto de ley orgánica de intercambio de antecedentes penales "es una trasposición de la Unión Europea", pero ha afirmado igualmente que la propia UE "marcó una salvedad sobre los delitos de terrorismo en España y que, por lo tanto, salvaba esa postura".

A su vez, Padilla ha recriminado al PP que "siga usando el terrorismo de manera tan mezquina", después de que los populares, que en el Congreso votaron a favor de esta reforma, hayan pedido ahora retirarla. El PP rectificó su posición tras la denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que advirtió este lunes de que la reforma de esa ley orgánica de 2014 significaría que 44 etarras podrían salir antes de prisión al computar el tiempo cumplido en otros países.

La portavoz ha tachado de "lamentable" que el PP apelara como excusa a un "engaño" por parte del PSOE. "Nadie se cree que se haya producido de esa manera: o están mintiendo, o están demostrando que no se estudiaron los temas o que no fueron capaces de entender" el texto, ha apostillado.