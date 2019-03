González compró el ático en diciembre pero la Policía sospecha que siempre fue suyo

Fuentes del Gobierno regional han señalado que la compraventa se ha articulado en 770.000 euros, y que el 80% del piso corresponde a su mujer, Lourdes Cavero, empresaria y vicepresidenta de CEIM, mientras que el 20% corresponde a González. Ambos tienen separación de bienes.

En un acto en Pozuelo de Alarcón, donde ha visitado la compañía Microsoft, González ha indicado que la investigación ordenada por una juez de Estepona a la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía Anticorrupción sobre que investigue quién es el auténtico propietario de la vivienda "nada tiene que ver" con él y ha señalado que se refiere "a las obligaciones fiscales del anterior propietario".

"Mi única relación es que era inquilino de ese inmueble, tengo mi contrato de alquiler, pagaba religiosamente mis alquileres y como también dije en su momento, mi intención era poder comprar ese inmueble", ha admitido González, quien ha señalado que estaba "en conversaciones" con el propietario pero que no lo pudo "formalizar en su momento porque no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad", y por lo tanto, el banco en el que él tramitaba su crédito "no podía formalizar esa compra".

Sin embargo, ha añadido que esa "situación ya se regularizó", que se hizo la inscripción y que "a finales del año pasado y una vez puesto de acuerdo con el vendedor", formalizó "la compra que está pendiente de inscribirse por parte de la gestora del banco" en el que ha suscrito un crédito.