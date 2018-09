González: "Hace falta tener la cara muy dura para llamar 'casta' cobrando 10.000 euros al mes"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha reprochado la "cara" y la "desfachatez" de quienes llaman casta a los políticos, en alusión a Podemos, y defienden un sistema más participativo pero se niegan a a la elección directa de alcaldes.

González ha expresado esos reproches en su intervención en la jornada de clausura de la Escuela de Verano del PP, en la que ha instado al partido a poner en valor todo lo que representa y su enorme vocación de servicio. Por ello, ha dicho que le molesta que haya quien diga (en referencia a Pablo Iglesias, líder de Podemos), que los políticos forman parte de una casta. "Hace falta tener la cara muy dura para llamar casta desde un escaño del Parlamento Europeo a los miles de cargos públicos que trabajan diariamente por sus vecinos cobrando poco o nada y cobrando ellos en el Parlamento Europeo al menos 10.000 euros al mes", ha señalado.

También ha dicho que hace falta tener "mucha desfachatez" para decir que hay que hacer más participativos los parlamentos pero negarse a que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus diputados y alcaldes". De la misma forma, ha considerado que hay que ser "muy tramposo" para defender la democracia directa en la calle y negar legitimidad a un Gobierno respaldado por la mayoría de los ciudadanos en las urnas.

Ha advertido de que muchos, especialmente los que se arrogan una exclusiva legitimidad democrática, defienden la regeneración como si no valiera nada de lo que se ha conseguido hasta ahora y todo estuviera deslegitimado.

Ha reconocido que todo es mejorable, pero ha advertido de que sería "una irresponsabilidad histórica" renunciar a todo lo logrado "tan sólo porque a los que no están en la responsabilidad de Gobierno piensan que la única manera de acceder al mismo es derrumbando el sistema democrático que a ellos no les ha legitimado para hacerlo al no conseguir la voluntad mayoritaria de los ciudadanos".

DICE QUE EL MODELO NO PUEDE SER "LA VENEZUELA DE CHÁVEZ"

El presidente de la Comunidad de Madrid ha instado a reaccionar contra esas actitudes y dejar bien claro que el modelo del PP son las democracias consolidadas y los países libres y prósperos, así como que el modelo no pueden ser "la Venezuela de Chávez ni la Cuba de los Castro ni los regímenes socialistas que se quieren presentar como una referencia".

En alusión al proceso que está viviendo el PSOE, ha advertido de que la regeneración democrática tampoco pasa por hacer unas primarias porque en ellas sólo hay "discursos huecos e internos y el único objetivo es 'quítate tú, que me pongo yo'". Frente a ello, ha precisado que la regeneración pasa por escuchar a los ciudadanos, algo que ha dicho que no consiste en oír "los gritos de unos cuantos en la calle ni hacer caso al que más chilla", sino resolver sus problemas con medidas concretas.

Por ello, ha defendido la elección directa de representantes políticos como los alcaldes y que se actúe con contundencia ante los casos de corrupción, un objetivo que ha recalcado que debe liderar el Partido Popular para ser creíbles y evitar juicios mediáticos que tanto daño hacen a esta fuerza política. González ha recalcado la trascendencia del PP madrileño, ha subrayado que Madrid es la "locomotora económica de España" y ha hecho hincapié en los logros en la comunidad para dejar atrás la crisis.

En ese contexto ha asegurado que, a pesar de lo que pretende hacer creer la izquierda, los madrileños disfrutan de unos extraordinarios servicios públicos, aunque ha asumido que aún quedan muchas cosas por hacer. "Pero la recuperación ha llegado para quedarse", ha asegurado el presidente madrileño, quien ha lamentado que a algunos, en referencia al PSOE, les moleste esa mejoría.

Cree que eso es debido a que piensan que les deja en evidencia y no van a sacar ningún rédito del desastre, que, a su juicio, es la única política que saben apoyar para tratar de volver al poder "que perdieron por méritos propios".