El Gobierno vuelve a dar planton al Congreso; la ministra Ana Pastor no comparece

La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, no asiste a la comparecencia en el Congreso a la que está citada, cumpliendo así con el guión previsto y en línea con la doctrina del Ejecutivo del PP no negarse al control parlamentario durante este periodo de interinidad.



En el orden del día de la Comisión de Fomento figuran hasta nueve solicitudes de comparecencia de la ministra formuladas por PSOE, Podemos, ERC, Democracia y Libertad (DL) y el PNV y que versan sobre temas como el plan del Ministerio que ella misma presentó en rueda de prensa el pasado 29 de enero, la dimisión del ex director general de Vivienda, Juan Van-Halen, tras ser imputado; las contrataciones con empresas vinculadas a las tramas Gürtel y Púnica, o el colapso de Rodalies de Cataluña de febrero por un incendio.



Sin embargo, fuentes ministeriales han confirmado que Pastor no tiene intención de asistir a la sesión de la Comisión de Fomento, que está convocada a las 10.00 horas, siguiendo así la estela de su compañero de gabinete, el titular de Defensa en funciones, Pedro Morenés, quien también 'plantó' a la comisión del ramo hace unas semanas.



Tampoco acudirán a la comisión el resto de altos cargos de Fomento citados. Se trata del presidente del administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF, Gonzalo Ferre, que debe informar sobre temas como el incendio en Rodalies; del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, a quien se piden explicaciones por la dimisión de Van-Halen; y de la directora general de Operaciones de Renfe, Berta Barrero, en relación con los nuevos talleres de la empresa en Valladolid.