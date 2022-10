El Gobierno ha negado que esté presionando a la Justicia para evitar que los dirigentes independentistas del 'procés' sean acusados de un delito de rebelión, y ha rechazado que las declaraciones de miembros del Ejecutivo al respecto supongan un gesto a los soberanistas.

Lo ha hecho en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que se ha celebrado en Sevilla, la primera del Gobierno de Pedro Sánchez fuera de Madrid y también la primera ocasión en ocho años que la capital de España no la alberga.

En la reunión, pese a un informe del Consejo de Estado que ha considerado que no es el cauce idóneo, el Gobierno ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament en la que reprobó al rey.

Una decisión que Celaá ha justificado "por sentido de Estado", ya que entiende que la resolución del Parlamento catalán es inconstitucional porque "supone un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república".

Cataluña ha estado presente también en la conferencia de prensa ante las acusaciones al Gobierno de que las palabras tanto de su presidente, Pedro Sánchez, como de su vicepresidenta, Carmen Calvo, y otros ministros en torno al delito de rebelión suponen un intento de presión a la Justicia ante el caso de los dirigentes independentistas del 'procés'.

Celaá ha manifestado que la Abogacía del Estado prepara su escrito de acusación en el 'procés' con criterios "exclusivamente jurídicos", y ha insistido en que el Gobierno es "imparcial" y no da instrucciones ni a la Abogacía ni a la Fiscalía. Ha añadido que el Ejecutivo "no marca el paso" y que, como los tribunales son independientes, no tienen por qué ver alterado su ritmo.

También ha negado que el Gobierno haya hecho gestos a los independentistas en los últimos días. Así, ha precisado que Sánchez no habló el pasado miércoles en el Congreso de su opinión sobre el delito de rebelión en Cataluña, sino que respondió al presidente del PP, Pablo Casado, cuando éste le acusó de ser cómplice de un golpe de Estado.

Por eso, aludió al exdiputado del PP Federico Trillo y a su posicionamiento de 1994 sobre la necesidad del uso de violencia y armas en los golpes de Estado. A Casado se ha dirigido la portavoz del Gobierno para reclamarle que cambie su modo de hacer política para buscar soluciones a la crispación, y ha apuntado que tanto la moderación como evitar el insulto son buenas medidas al respecto.

Una llamada que ha realizado después de que Casado acusara el miércoles a Sánchez de ser partícipe de un golpe y el presidente del Gobierno decidiera romper relaciones con él hasta que no rectifique. Es habitual que en las reuniones que se convocan fuera de Madrid se aborden asuntos y se aprueben medidas de especial trascendencia para la comunidad que las alberga.

Sin embargo, debido a que Andalucía se encuentra en precampaña para los comicios del 2 de diciembre, no es posible acordar medidas que puedan interpretarse en clave electoral. Eso no ha sido óbice para que se hayan adoptado medidas con el fin de paliar los daños provocados por las recientes lluvias torrenciales en la comunidad andaluza, y en especial en Málaga.

Al respecto, el Gobierno ha dado pasos para declarar los municipios que han sufrido los daños zona afectada por una emergencia, lo que facilitará ayudas extraordinarias. Entre otras medidas aprobadas en la reunión de Sevilla se encuentra el reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las comunidades o la prohibición de las denominadas "narcolanchas".

Celaá, en su intervención inicial, ha expresado la satisfacción del Gobierno por celebrar una reunión en Sevilla. "Estar en Sevilla es emocionante y Sevilla nos conecta con todos los poetas contemporáneos; es la ciudad que tiene el mejor plantel de poetas", ha señalado para citar después a Gustavo Adolfo Bécquer, los hermanos Machado o Luis Cernuda.

Además, ha asegurado que el Ejecutivo mantiene su intención de convocar antes de fin de año un Consejo de Ministros en Barcelona, aunque no ha confirmado que, cuando se concrete, Sánchez se reúna con el president, Quim Torra, a semejanza de la entrevista que ha mantenido en el Palacio de San Telmo con la presidenta andaluza, Susana Díaz.