laSexta ha adelantado en exclusiva las conclusiones del informe de rendición de cuentas del Gobierno, que posteriormente ha desgranado Pedro Sánchez en una comparecencia en la que ha hecho balance del primer año del Ejecutivo de coalición, el "más duro en muchas décadas", marcado por la pandemia.

Un documento, elaborado por el Gabinete de Presidencia que dirige Iván Redondo, que apunta que el Gobierno ha cumplido el 23,8% de los 239 compromisos asumidos por el presidente en el discurso de investidura que pronunció el pasado mes de enero.

"Quien no rinde cuentas ante nadie no debería merecer la confianza de nadie", ha aseverado Sánchez al presentar el informe, que ha defendido como una apuesta por la "transparencia" y la "ejemplaridad pública". "Una radiografía honesta", ha aseverado, y no "un recuento de los logros del Gobierno".

De acuerdo con el documento, del total de 1.238 compromisos asumidos por el Gobierno al inicio del mandato, se habían cumplido un 23,4% a fecha del 20 de diciembre, aunque el Ejecutivo prevé que el próximo semestre se alcance el 32,6% de cumplimiento, "un grado de cumplimiento de un tercio del total", ha dicho Sánchez, coincidiendo con el transcurso de un tercio del mandato.

Asimismo, el documento afirma que, si se suman a los compromisos ya cumplidos aquellos en los que se está trabajando, han sido activados un 90,9% del total. No obstante, han decaído siete de los compromisos adquiridos, lo que supone el 0,6%.

En este sentido, el líder socialista ha incidido en que estos compromisos "han decaído por una causa justificada", poniendo como ejemplo un acuerdo alcanzado con Nueva Canarias para modificar la regla de gasto en el archipiélago, una medida -ha dicho- que ya no es necesaria porque el Ejecutivo ha suspendido la regla de gasto.

Según el informe, bajo el título 'Cumpliendo', el Ejecutivo de Sánchez ha asumido otros 641 compromisos en sus manifestaciones y declaraciones públicas del último año, de los cuales se ha cumplido el 25,4%.

Este documento, a su vez, distingue entre diferentes estados de cumplimiento de los compromisos: decaídos, no activados y activados y, dentro de estos últimos, en proceso (sin avances, con avances y en tramitación por terceros) o cumplidos.

Los pactos con los socios de investidura

En concreto, del total de compromisos adquiridos por el Ejecutivo, 428 forman parte del acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos: de estos, se han cumplido un 20,3%.

Del resto de pactos alcanzados con otras formaciones políticas que apoyaron o facilitaron la investidura, salieron a su vez 161 compromisos, de los cuales se ha cumplido el 21,7%.

Además, tras la investidura se han incorporado 94 nuevos compromisos, según el informe, lo que supone un 7,4% del total. La mayoría de estos, apunta el documento, están relacionados con la emergencia causada por la pandemia de coronavirus y que Sánchez ha defendido en su comparecencia como "una respuesta excepcional para un tiempo excepcional", destacando su plan de vacunación.

A este respecto, el líder socialista ha enumerado las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo en el último año -como el Ingreso Mínimo Vital, que ha calificado como "histórico"-, haciendo hincapié en la "intensa" actividad legislativa de los últimos 12 meses. Desde el inicio de la pandemia, ha precisado, el Gobierno ha emitido 10 proyectos de ley, dos de ley orgánico y 34 decretos.

El presidente asimismo ha destacado como elemento "decisivo" para avanzar en este cumplimiento -el 33%, según el texto- la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado -cuentas a las que el Senado dio luz verde definitivamente la semana pasada- "tras dos años de bloqueo".

"La pandemia no ha frenado, al contrario, ha acelerado la acción del Gobierno", ha aseverado Sánchez, que ha asegurado que llevan "un semestre de adelanto en el cumplimiento previsto de los compromisos".