El Gobierno pone a 'su' presidente como "ejemplo de vida recta"

Sáenz de Santamaría ha afirmado que "lo que he visto en estos 12 años ha sido siempre una conducta ejemplar, nunca le he visto saltarse una norma, y siempre ha dado ejemplo a todos los que trabajábamos con él de una vida recta y una vida al servicio público".

Ante la polémica suscitada por las revelaciones de supuestos sobresueldos a la cúpula del PP, Sáenz de Santamaría ha señalado que el Ejecutivo goza de "gran estabilidad" a nivel parlamentario y sigue haciendo reformas para salir de la crisis. Dicho esto, ha defendido la honradez de la inmensa mayoría de los políticos y ha subrayado que "no se pueden extender los comportamientos de unos a los comportamientos de todos".

Ante la insistencia de la prensa por este asunto, la portavoz del Gobierno se ha remitido a las explicaciones y declaraciones que se han hecho desde el PP, queriendo separar la actividad del Gobierno y del partido. "El Gobierno es una cosa y los partidos son otras", ha enfatizado. "Me hace preguntas relativas a la situación del PP. En esta mesa no hablo de formaciones políticas sino del Gobierno, que está trabajando muy intensamente porque hay un plan de reformas que aplicar", ha dicho después, un argumento que ha utilizado en al menos cuatro preguntas.



A renglón seguido ha destacado que Rajoy, como presidente del Partido Popular, dará a conocer este sábado su posición sobre este tema y se ha remitido a esa comparecencia que, según ha dicho, será pública y podrá ser seguida por los españoles. Sin embargo, aún no está decidido si el jefe del Ejecutivo ofrecerá esas explicaciones a través de un discurso abierto o se someterá a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa.

Por su parte, el ministro de Economía Luis de Guindos ha dicho que le preocupa "todo lo que es relevante para la economía, pero que el caso Bárcenas no está teniendo un impacto significativo", contradiciendo abiertamente lo que dijo la secretaria general del PP, que aseguraba que las informaciones del caso Bárcenas se estaban haciendo públicas justo ahora, cuando España estaba remontando, y que ése era "un factor de desestabilización".