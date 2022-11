Los Gobiernos de España y China y empresas de ambos países, firmarán este miércoles en el Palacio de la Moncloa cerca de 20 acuerdos de cooperación económica y cultural, con motivo de la visita de Estado a España del presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

Según han informado fuentes del Ejecutivo, entre ellos hay un protocolo que abrirá el mercado chino a la uva de mesa española, y segundo sobre requisitos fitosanitarios para exportar porcino que "abre grandísimas posibilidades a la industria cárnica española" en un mercado de 1.980 millones de habitantes y con mucha demanda para estos productos. El acuerdo cubrirá la carne fresca y congelada, el jamón con hueso, la paleta, el lomo, el salchichón y el chorizo.

Pero además, los ministros de Hacienda firmarán un convenio para evitar la doble imposición, y los de Industria un convenio para explorar posibles proyectos de cooperación e inversión en terceros mercados; también habrá uno de empleo y Seguridad Social, otro sobre materiales avanzados, y dos de ámbito cultural.

Uno, a cargo del Ministerio de Exteriores, para permitir la apertura de más centros culturales de España en China y un segundo que firmará el director de la RAE con la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai para la enseñanza y la investigación del español.

Junto a los ocho acuerdos institucionales, está prevista la firma de 10 acuerdos por parte de empresas públicas y privadas, entre ellos un acuerdo del ICO con el Bank of China Limited, un acuerdo marco sobre servicios digitales y 5G entre Telefónica y Huawei y uno de Técnicas Reunidas con Sinopec para una refinería en Kuwait.

También está prevista la firma de un acuerdo del Puerto de Algeciras con el de Ningbo-Zhoushan (al sur de Shanghái), un acuerdo de cooperación financiera para el proyecto de planta solar de Abengoa, Shanghai Electric y la saudí ACWA en Dubai; un acuerdo de cooperación entre la empresa estatal de generación eléctrica SPIC con Tecnatom y otro entre Volskswagen China y Seat.

Los dos últimos los firmarán con el Distrito de Guangzhou el Hospital Clinic de Barcelona y la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y Beijing Moreget Innovation Technology con Indra Sistemas.

Los acuerdos previstos apuntan más a un interés de las empresas españolas por hacer negocio con contrapartes chinas que por atraer inversiones del país asiático. Fuentes del Gobierno dan por hecho que en las conversaciones se hablará de la iniciativa china 'One Belt One Road, pero han precisado que España no firmará esta gran iniciativa de infraestructuras, aunque sí puede expresar interés en algún proyecto concreto. El Gobierno español argumenta que la UE tiene ya su propia iniciativa de conectividad con Asia y quiere actuar en ese marco.

De este modo, la visita de Estado del presidente chino, la primera en trece años, tiene un fuerte componente económico. Este mismo martes por la tarde habrá un Foro de CEOS (consejeros delegados) de empresas de los dos países, presidido por la secretaria de Estado de Comercio.

El miércoles, en el Palacio del Pardo, Sánchez y Xi asistirán a la primera reunión formal del Consejo Empresarial Chino-Español. El presidente chino y su esposa se alojarán en el Palacio del Pardo, como es habitual en las visitas de Estado.

En todo caso, las fuentes han señalado que el objetivo de la visita es más amplio, puesto que se trata de profundizar y fortalecer la relación, con la firma de una declaración conjunta para el "Fortalecimiento de la asociación estratégica integral en un cambio de época".