Patxi López no convence al Gobierno, que se sigue negando al control parlamentario

LÓPEZ NO ENTIENDE LA "ARBITRARIEDAD" DEL GOBIERNO

El presidente del Congreso, Patxi López, no ha conseguido convencer al Gobierno para que reconsidere su postura de no someterse al control parlamentario aunque esté en funciones, como piden la mayoría de los grupos de la Cámara. "¿Es el Gobierno el que decide cuando viene y cuando no a esta Cámara?", se ha preguntado el presidente del Congreso tras afirmar que esta "arbitrariedad por parte del Gobierno no es de recibo".