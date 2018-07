DICE QUE EL PACTO SE PODRÍA ARTICULAR CON PP Y PSOE

El diputado Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha reiterado su "no" a un posible Gobierno que cuente con la presencia de la formación de Podemos en el mismo y ha remarcado contundente "no es no".