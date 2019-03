La Generalitat cambiará las pelotas de goma por otra herramienta "robusta"

El conseller del Interior, Ramon Espadaler, ha anunciado que el Ejecutivo catalán está dispuesto a retirar las pelotas de goma, aunque éstas serán sustituidas por otro tipo de herramientas "robustas", que aún no están decididas, para poder ser usadas ante situaciones de extrema violencia.

"No estamos ante una moratoria, ni una retirada inmediata de las pelotas de goma y tampoco ante un debilitamiento de la capacidad operativa de la Brigada Móvil, estamos abriendo la puerta a permitir esta retirada, pero serán sustituidas por otras herramientas robustas", ha afirmado Espadaler en los pasillos del Parlament, en la línea de las conclusiones de CiU de la comisión de estudio de modelos de seguridad y orden público.

Los grupos parlamentarios han presentado sus conclusiones del trabajo de esta comisión creada en el Parlament con el fin de analizar la conveniencia de usar pelotas de goma y otro material de los antidisturbios, tras la polémica suscitada por los casos de personas heridas a causa de pelotas de goma, entre ellas Esther Quintana, la mujer que perdió un ojo por una pelota de goma en la última huelga general.

"Hemos entendido el mensaje que se ha querido dar de retirar progresivamente un instrumento que se ha demostrado que tiene elevadas ineficiencias y genera daños que nunca se han querido provocar por el cuerpo de la Policía", ha afirmado el conseller.

En declaraciones a los medios de comunicación, Espadaler ha señalado que la intención del Govern, en línea de las conclusiones del grupo de CiU, es sustituir las pelotas de goma, pero ha advertido de que será un proceso progresivo.

"No estamos ante el final inmediato de las pelotas de goma, porque no se puede hacer de hoy para mañana, pero sí que estamos en el inicio del final de la vida de estas pelotas de goma a manos de la Brigada Móvil", ha afirmado. En este sentido, los agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra podrán continuar usando las pelotas de goma hasta que no se haya acordado una herramienta sustitutiva.