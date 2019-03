Gallardón guarda silencio sobre el incidente de tráfico de su hijo: "No es el día"

EL PSOE EXIGE EXPLICACIONES EN EL CONGRESO

A pesar de la insistencia de los periodistas, el ministro de Justicia no ha querido comentar el incidente de tráfico protagonizado por uno de sus hijos: "No es el día. De verdad, muchas gracias". Pero su silencio no ha callado las críticas de la oposición. El PSOE exige explicaciones en el Congreso sobre la actitud de sus escoltas.